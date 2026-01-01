Si chiamano Filippo e Isabella i primi bimbi nati a Milano nel 2026 al Buzzi e al Melloni

A Milano, all'inizio del 2026, sono nati i primi bambini dell'anno: Filippo all'Ospedale Vittore Buzzi e Isabella al Macedonio Melloni. Entrambi i neonati e le rispettive madri sono in buone condizioni di salute. Questi eventi segnano l'inizio di un nuovo anno, con le strutture ospedaliere che accolgono con cura e attenzione le nuove nascite nella città.

