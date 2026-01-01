Si chiama Alessandro il primo bimbo nato in Sicilia nel 2026 | ha visto la luce un minuto dopo la mezzanotte

Alessandro è il primo bambino nato in Sicilia nel 2026, alle ore 00:01 all'ospedale Papardo di Messina. Pesando 2 chili e 380 grammi, rappresenta il primo nato dell'anno nel territorio siciliano. La nascita di Alessandro segna l'inizio di un nuovo anno e di una nuova vita, con il piccolo che riceve i migliori auguri per il suo futuro.

Si chiama Alessandro e pesa 2 chili e 380 grammi il primo bambino nato in Sicilia nel 2026. Il piccolo è venuto alla luce all'ospedale Papardo di Messina esattamente un minuto dopo la mezzanotte.I genitori del piccolo, come riporta l'Ansa, si chiamano Miriana Mento e Alessio Abate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Alessandro Abate è il primo nato del 2026 in provincia di Messina - Il primo nato del nuovo anno tra Messina e provincia si chiama Alessandro Abate ed è venuto alla luce un minuto dopo la mezzanotte, presso l’ ospedale Papardo. 98zero.com