Sessant’anni fa, nel 1965, una valanga nel Canton Vallese causò la morte di 56 italiani nel cantiere della diga di Mattmark. Questa tragedia, avvenuta il 30 agosto, resta uno dei momenti più dolorosi della storia locale. A distanza di sei decenni, il ricordo di quell’evento testimonia l’importanza della sicurezza nelle operazioni di montagna e delle conseguenze di incidenti naturali di grande portata.

AGI - La strage di Capodanno di Crans-Montana segna un'altra pagina tragica per il Canton Vallese a 60 anni dalla valanga che il 30 agosto 1965 investì il cantiere per la costruzione della diga di Mattmark, a 70 chilometri dalla località sciistica. I morti accertati furono 88: ben 56 erano operai italiani, 23 svizzeri, 4 spagnoli, 2 tedeschi, 2 austriaci e un apolide. Alle 17,15 una valanga di più di 2 milioni di metri cubi di ghiaccio seppellì i lavoratori impegnati nella costruzione della diga in terra più grande d'Europa, molti dei quali italiani. Insieme a Marcinelle, in Belgi o, fu una delle più gravi tragedie nella storia dell'emigrazione italiana. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sessanta anni fa la valanga nel Canton Vallese, morirono 56 italiani

