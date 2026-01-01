serie c il pratese vannucchi primo in classifica con il benevento

Dopo diciannove turni di campionato nella Serie C 2025/26, il Benevento si trova in testa al girone C con 41 punti, in parità con il Catania ma con una migliore differenza reti. Tra i protagonisti della stagione, spicca il pratese Vannucchi, che si distingue come primo in classifica. La lotta per la promozione prosegue con equilibrio e determinazione tra le squadre della parte alta della classifica.

Prato, 1 gennaio 2026 – Dopo diciannove giornate di campionato, il Benevento guida il girone C di Serie C 202526 con 41 punti a pari merito con il Catania, nei confronti del quale può vantare una miglior differenza reti. E se la difesa degli “Stregoni” è attualmente la seconda meno perforata del raggruppamento, il merito è anche di Gianmarco Vannucchi: il portiere di Prato è sin qui sceso in campo da titolare in tutte e 19 le gare del torneo, subendo 12 reti e mantenendo la porta inviolata in 9 occasioni. A Benevento è arrivato la scorsa estate da “stella” della categoria, considerando che nella scorsa stagione con la Ternana era sceso in campo in 41 occasioni fra campionato e spareggi-promozione di Serie C, subendo solo 23 gol. 🔗 Leggi su Lanazione.it

