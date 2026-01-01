Serata di festa mutata in un incubo | le vittime dell' esplosione in Svizzera non identificabili a causa delle ustioni
Una serata di festa si è trasformata in tragedia in Svizzera, dove un'esplosione ha causato gravi ustioni alle vittime, rendendone difficile l'identificazione. Il consigliere di Stato Mathias Reynard ha commentato l’accaduto durante una conferenza stampa, sottolineando la gravità dell’incidente e l’assenza di dettagli sulle persone coinvolte. La tragedia ha colpito il Canton Vallese, lasciando spazio a un’urgente indagine e a un momento di dolore per la comunità.
«Una serata che doveva essere di festa è mutata in un incubo». Sono state le prime parole di Mathias Reynard, consigliere di Stato del Canton Vallese e capo del dipartimento della salute, degli affari sociali e della cultura parlando da Lens, in Svizzera, nel corso della conferenza stampa organizzata dalla polizia cantonale del Vallese a seguito della tragedia avvenuta verso le ore 1.30 della notte. 🔗 Leggi su Feedpress.me
