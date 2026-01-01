Serata di festa mutata in un incubo | le vittime dell' esplosione in Svizzera non identificabili a causa delle ustioni

Una serata di festa si è trasformata in tragedia in Svizzera, dove un'esplosione ha causato gravi ustioni alle vittime, rendendone difficile l'identificazione. Il consigliere di Stato Mathias Reynard ha commentato l’accaduto durante una conferenza stampa, sottolineando la gravità dell’incidente e l’assenza di dettagli sulle persone coinvolte. La tragedia ha colpito il Canton Vallese, lasciando spazio a un’urgente indagine e a un momento di dolore per la comunità.

