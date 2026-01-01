Sequestrati dai Carabinieri 5 chili di esplosivi e petardi illegali durante i festeggiamenti di fine anno

Durante i controlli di fine anno nel territorio di Frosinone, i Carabinieri di Cassino hanno sequestrato 5 chili di esplosivi e petardi illegali, tra cui 14 bombe carta di produzione artigianale. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e sicurezza volte a garantire un periodo festivo sicuro per la comunità.

Nei giorni scorsi, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Frosinone per garantire sicurezza durante i festeggiamenti di fine anno, i Carabinieri di Cassino hanno sequestrato 5 kg di artifizi pirotecnici, tra cui 14 "bombe carta" di produzione.

