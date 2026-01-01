´Sei sicuro?´ – Guardiola mette in dubbio la corsa al titolo a due

Pep Guardiola ha recentemente messo in discussione l’idea che la lotta al titolo della Premier League si riduca a due squadre. In un’analisi senza enfasi, il tecnico del Manchester City ha sottolineato come il campionato sia ancora aperto, anche in vista dell’incontro con il Sunderland previsto per Capodanno. Le sue parole invitano a considerare tutte le possibili variabili di questa stagione, senza dare per scontato il risultato finale.

Pep Guardiola ha respinto l'idea che siano rimaste solo due squadre nella corsa al titolo della Premier League prima dell'incontro del Manchester City con il Sunderland il giorno di Capodanno. Martedì l'Arsenal ha battuto l'Aston Villa 4-1 all'Emirates Stadium portandosi a cinque punti di vantaggio dal City, secondo in classifica, in testa alla classifica, con la squadra di Unai Emery ora a sei punti dalla vetta. Una vittoria per il City, che ha vinto ciascuna delle ultime sei partite di campionato, lo riporterebbe a due punti dai Gunners a metà stagione.

