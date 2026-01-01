Segreti di famiglia 3 replica puntata 1° gennaio in streaming | Video Mediaset

Il 1° gennaio, in streaming su Video Mediaset, è disponibile la replica della prima puntata di “Segreti di famiglia 3”. La soap turca segue le vicende di Ilgaz, che cerca di negoziare con Okan la liberazione degli ostaggi, offrendo in cambio un cuore compatibile per il figlio Cem. Un episodio che approfondisce le tensioni e i dilemmi morali dei personaggi, offrendo spunti di riflessione sulla complessità delle relazioni e delle scelte difficili.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 1° gennaio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ilgaz tenta di negoziare con Okan il rilascio dei 14 ostaggi, ma l'uomo pretende in cambio un cuore compatibile per suo figlio malato, Cem. La situazione è tesa: Okan non si fida, minaccia di uccidere gli ostaggi se non ottiene ciò che vuole. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 34 in replica streaming.

