Sede dell' Avis danneggiata dai petardi il sindaco | Chi ha visto parli
La sede dell'Avis è stata danneggiata da petardi, un episodio che suscita preoccupazione nella comunità. Il sindaco invita chi ha assistito a farsi avanti, sottolineando l'importanza di denunciare comportamenti incivili e irresponsabili. È fondamentale mantenere il rispetto e la tutela degli spazi pubblici, anche in momenti di festa. La collaborazione di tutti è essenziale per preservare il patrimonio comune e promuovere un ambiente civile.
«Mi spiace tantissimo iniziare l'anno con un post di condanna, ma credo che sia doveroso prendere posizione verso un comportamento già grave di per sé, reso ancor più grave dal fatto che è stato fatto contro la sede dell'Avis. Un conto è divertirsi, un conto è assumere comportamenti pericolosi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
