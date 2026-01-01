Sede dell' Avis danneggiata dai petardi il sindaco | Chi ha visto parli

La sede dell'Avis è stata danneggiata da petardi, un episodio che suscita preoccupazione nella comunità. Il sindaco invita chi ha assistito a farsi avanti, sottolineando l'importanza di denunciare comportamenti incivili e irresponsabili. È fondamentale mantenere il rispetto e la tutela degli spazi pubblici, anche in momenti di festa. La collaborazione di tutti è essenziale per preservare il patrimonio comune e promuovere un ambiente civile.

