Sebastian Vettel ricorda gli anni in Ferrari | Volevo solo vincere ma Leclerc… Lì inizio il declino

Sebastian Vettel rivolge uno sguardo agli anni trascorsi in Ferrari, ricordando la sua ambizione di conquistare il titolo mondiale. Dopo aver vinto quattro campionati con la Red Bull, il pilota tedesco ha cercato di risollevare le sorti della Scuderia Ferrari, ma le sfide incontrate hanno segnato un momento di cambiamento nella sua carriera. Le sue parole riflettono un’analisi della fase conclusiva di un percorso importante nel mondo della Formula 1.

Sebastian Vettel ha vinto quattro Mondiali al volante della Red Bull, passando poi alla Ferrari per cercare di riportare il titolo iridato a Maranello. I sogni del pilota tedesco si sono però infranti in maniera beffarda e per sua ammissione, in un’intervista rilasciata al podcast Beyond the Grid, l’inizio della fase calante della sua brillante carriera si è palesato proprio quando difendeva i colori del Cavallino Rampante. Una decadenza che sarebbe diventata lampante con l’approdo di Charles Leclerc alla Rossa nel 2019: “ Vincendo il titolo 2010, ero al mio apice. Poi ho vissuto altri anni di alto livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

