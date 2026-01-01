Scuole castiglionesi | anno nuovo scuole via… banchi vuoti cantieri pieni
A gennaio, le scuole castiglionesi restano vuote, mentre i cantieri avanzano. Il Gruppo Rinascimento Castiglionese evidenzia le difficoltà e le criticità di un sistema scolastico regionale in fase di rinnovo, sottolineando l’importanza di un futuro educativo stabile e accessibile per i cittadini. Un momento di riflessione sulla gestione e le priorità dedicate all’istruzione nel territorio.
Articolo partorito (senza epidurale) da un comunicato del Gruppo Consiliare Rinascimento Castiglionese, rielaborato in salsa urticante “La scuola non c’è, ma è per il vostro futuro” Castiglion Fiorentino, gennaio: c’è chi fa i buoni propositi e chi fa piazza pulita. L’Amministrazione comunale, invece del fioretto, ha scelto il falò: nidi e scuole pubbliche buttati sul fuoco uno dopo l’altro, così, per scaldare l’atmosfera. Chiude La Pievuccia, chiude Brolio, chiude la primaria di Santa Cristina, chiude La Nave. E le altre frazioni? Boh. “Si vedrà”. Tradotto dal politichese: arrangiatevi. Il risultato è sotto gli occhi anche senza gli occhiali: la scuola nelle frazioni sparisce piano piano, come il ghiaccio nel bicchiere d’estate. 🔗 Leggi su Lortica.it
Leggi anche: Casi in aumento e ospedali pieni, il Governo chiude le scuole: “Situazione insostenibile”
Leggi anche: Giappone, esplode l’epidemia di influenza: scuole chiuse e ospedali pieni, il rischio per l’Europa
Scuola, cosa accadrà nel 2026? Dal doppio aumento di stipendio alle novità su assunzioni, Carta docente e Maturità. Tutte le previsioni sul nuovo anno - Il direttore della ‘Tecnica della Scuola’ Alessandro Giuliani e al vice direttore Reginaldo Palermo hanno fatto le loro previsioni. tecnicadellascuola.it
Scuola, a gennaio le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027: date e modalità - Modalità online prevista per le domande per il I e il II ciclo di istruzione, ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole ... tg24.sky.it
Scuola, aumenti fino a 185 euro al mese per i professori: le simulazioni in base all'anzianità - La firma in calce al nuovo contratto di lavoro che, tra docenti e personale Ata, coinvolge circa 1,3 ... ilmessaggero.it
*Aggredito il sindaco di Castiglione, comunità sotto choc* I castiglionesi non si capacitano dell'accaduto Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #sindaco #aggredito #castiglione #colpite #sembra #sotto #choc #comunità #c - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.