A gennaio, le scuole castiglionesi restano vuote, mentre i cantieri avanzano. Il Gruppo Rinascimento Castiglionese evidenzia le difficoltà e le criticità di un sistema scolastico regionale in fase di rinnovo, sottolineando l’importanza di un futuro educativo stabile e accessibile per i cittadini. Un momento di riflessione sulla gestione e le priorità dedicate all’istruzione nel territorio.

Articolo partorito (senza epidurale) da un comunicato del Gruppo Consiliare Rinascimento Castiglionese, rielaborato in salsa urticante “La scuola non c’è, ma è per il vostro futuro” Castiglion Fiorentino, gennaio: c’è chi fa i buoni propositi e chi fa piazza pulita. L’Amministrazione comunale, invece del fioretto, ha scelto il falò: nidi e scuole pubbliche buttati sul fuoco uno dopo l’altro, così, per scaldare l’atmosfera. Chiude La Pievuccia, chiude Brolio, chiude la primaria di Santa Cristina, chiude La Nave. E le altre frazioni? Boh. “Si vedrà”. Tradotto dal politichese: arrangiatevi. Il risultato è sotto gli occhi anche senza gli occhiali: la scuola nelle frazioni sparisce piano piano, come il ghiaccio nel bicchiere d’estate. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Scuole castiglionesi: anno nuovo, scuole via… banchi vuoti, cantieri pieni

