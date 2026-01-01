Scrivete commenti da crudeli pezzi di m**** sul fatto che sono troppo magra non capite che soffro? Vedere le persone che ami morire in modo orribile ti toglie la fame | lo sfogo di Kate Beckinsale

Kate Beckinsale ha condiviso il suo pensiero riguardo ai commenti negativi sul suo aspetto fisico. In un messaggio sincero, l’attrice spiega le motivazioni dietro la sua perdita di peso e invita a riflettere sul rispetto e sulla sensibilità nei confronti degli altri. La sua comunicazione mira a contrastare le critiche ingiustificate, sottolineando l’importanza di comprendere le difficoltà personali che possono influenzare l’aspetto esteriore.

Travolta dai commenti sul suo corpo, Kate Beckinsale ha deciso di spiegare come mai ha perso peso e di rispondere a tono ai leoni da tastiera. Sono stati in molti a insinuare che l’attrice avesse iniziato a usare farmaci a base di GLP-1 (Ozempic, Wegovy.), indicati per diabete e obesità ma spesso purtroppo usati off-label. E Beckinsale non ha accettato questi commenti gratuiti, e ha spiegato che la perdita di peso è una “manifestazione fisica del dolore”. L’attrice ha perso, a poca distanza l’uno dall’altra, il patrigno, Roy Battersby, e la madre, Judy Loe. “È stato un anno in cui non mi sono sentita molto affamata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

