Scoppia un incendio all' interno di una ex casa baronale | 65enne gravemente ustionato

Un incendio si è verificato all’interno di una casa baronale ad Alessandria della Rocca, causando gravi ustioni a un uomo di 65 anni. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme e soccorrere il ferito. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le autorità stanno valutando le cause dell’incendio.

Un sessantacinquenne è rimasto gravemente ustionato a causa di un incendio scoppiato all'interno della sua abitazione, una casa baronale, ad Alessandria della Rocca. Sul posto - in via Umberto - sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Ma anche i carabinieri, uno dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Scoppia un incendio all'interno di una ex casa baronale: 65enne gravemente ustionato Leggi anche: Scoppia un incendio in casa e rimane ustionato l'occupante Leggi anche: Scoppia un incendio in una casa in Svizzera: all’interno trovato il corpo di un bambino, due persone ferite Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Scoppia un incendio nell'ex centro profughi: due intossicati trasportati all'ospedale di Vaio; Paura all'ora di pranzo: scoppia un incendio in casa, anziana portata in salvo dai Vigili del Fuoco. Scoppia un incendio nell'ex centro profughi: due intossicati trasportati all'ospedale di Vaio - Sono ricoverati nella camera iperbarica dell'Ospedale di Vaio di Fidenza i due uomini rimasti lievemente intossicati in seguito all'incendio scoppiato, nella mattinata di mercoledì 24 dicembre, ... parmatoday.it

Lecce, scoppia l'incendio in casa e una donna resta intrappolata: salvata dai Vigili del Fuoco - Scoppia l'incendio e all'interno dell'abitazione c'era una donna che a causa delle fiamme non riusciva ad uscire. quotidianodipuglia.it

Cingoli, scoppia l'incendio in casa: i vigili del fuoco “salvano” l'appartamento e la palazzina resta agibile - Scoppia l'incendio in casa: i vigili del fuoco “salvano” l'appartamento e la palazzina resta agibile. corriereadriatico.it

Scoppia un altro incendio a Napoli, le fiamme sul balcone di un appartamento: sul posto i vigili del fuoco. (Ilmattino.it) - facebook.com facebook

#casoria, scoppia #incendio la notte di #capodanno: auto distrutte dalle fiamme x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.