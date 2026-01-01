Scoppia un grosso petardo | un ragazzino perde una mano un altro gravissimo a un occhio

Durante la notte si era registrata una situazione complessivamente tranquilla, ma un episodio improvviso ha portato a conseguenze gravi. Un petardo esploso ha causato il ferimento di due ragazzini, uno dei quali ha perso una mano e l’altro ha riportato danni gravissimi a un occhio. Questo incidente evidenzia i rischi connessi all’uso di materiale esplosivo durante le festività.

Mentre la notte era passata "relativamente" senza feriti gravi, un episodio ha, purtroppo, ribaltato tutto. Nella tarda mattinata del primo gennaio, a Milano, due dodicenni sono rimasti gravemente feriti mentre facevano esplodere un grosso petardo.L'incidente è avvenuto in via Alfonso Gatto, una.

