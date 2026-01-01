Scoppia un grosso petardo | un ragazzino di 12 anni perde una mano un altro gravissimo a un occhio

Durante la notte di Capodanno 2026 a Milano, si è verificato un grave incidente legato all’uso di petardi. Due giovani sono stati feriti, uno con la perdita di una mano e l’altro con danni gravi a un occhio. Nonostante un inizio tranquillo, questo episodio evidenzia i rischi legati all’impiego di fuochi d’artificio e la necessità di maggiore attenzione e prevenzione.

Mentre la notte del capodanno 2026 era passata "relativamente" senza feriti gravi a Milano, un episodio ha, purtroppo, ribaltato tutto.Il petardoNella tarda mattinata del primo gennaio, a Milano, infatti, due dodicenni sono rimasti gravemente feriti mentre facevano esplodere un grosso petardo.

