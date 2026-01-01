Scontro tra due auto morta una 69enne romana

Giovedì 1 gennaio si è verificato un incidente stradale sulla strada verso Canterno, nel territorio di Fiuggi, che ha causato la morte di una donna di 69 anni originaria di Roma. L’incidente ha coinvolto due autovetture. Le autorità sono intervenute per i rilievi e le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Incidente mortale giovedì 1 gennaio: a perdere la vita una 69enne di Roma. Il dramma si è consumato nella mattinata sulla strada che porta a Canterno, nel territorio di Fiuggi. Il sinistro stradale ha visto coinvolte due auto, in una delle quali si trovava la vittima.

