Scippo nel Quadrilatero nella notte di Capodanno | giovane denunciato

Nella notte di Capodanno, un giovane ha sottratto il portafogli a un passante nel Quadrilatero, approfittando della confusione della festa. L’episodio è stato prontamente segnalato alle autorità, che hanno avviato le indagini. La polizia ha identificato e denunciato il responsabile, contribuendo a garantire la sicurezza nella zona durante le celebrazioni.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.