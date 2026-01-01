Scippo nel Quadrilatero nella notte di Capodanno | giovane denunciato
Nella notte di Capodanno, un giovane ha sottratto il portafogli a un passante nel Quadrilatero, approfittando della confusione della festa. L’episodio è stato prontamente segnalato alle autorità, che hanno avviato le indagini. La polizia ha identificato e denunciato il responsabile, contribuendo a garantire la sicurezza nella zona durante le celebrazioni.
Approfittando dei festeggiamneti per Capodanno, ha afferrato il portafogli di un malcapitato ed è fuggito tra la folla nella zona del Quadrilatero. Protagonista, un ragazzo italiano intorno alle 3 del mattino è stato ferfmato dai carabinieri e denunciato per furto aggravato.
