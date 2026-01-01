Scippo nel Quadrilatero nella notte di Capodanno | giovane denunciato

Da bolognatoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di Capodanno, un giovane ha sottratto il portafogli a un passante nel Quadrilatero, approfittando della confusione della festa. L’episodio è stato prontamente segnalato alle autorità, che hanno avviato le indagini. La polizia ha identificato e denunciato il responsabile, contribuendo a garantire la sicurezza nella zona durante le celebrazioni.

Approfittando dei festeggiamneti per Capodanno, ha afferrato il portafogli di un malcapitato ed è fuggito tra la folla nella zona del Quadrilatero.  Protagonista, un ragazzo italiano intorno alle 3 del mattino è stato ferfmato dai carabinieri e denunciato per furto aggravato. L’episodio, avvenuto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

scippo nel quadrilatero nella notte di capodanno giovane denunciato

© Bolognatoday.it - Scippo nel Quadrilatero nella notte di Capodanno: giovane denunciato

Leggi anche: Dramma nella notte di Capodanno: 22enne muore nel lago Margherita

Leggi anche: Malviventi in azione nella notte di Capodanno, tre le esplosioni: nel mirino anche un bancomat

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.