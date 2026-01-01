Scienza dalla fusione alla crisi climatica | ecco il 2050 visto da Nature

Il sito di “Nature” presenta uno sguardo sul 2050, analizzando le possibili evoluzioni in ambito energetico, spaziale, tecnologico ed ambientale. Dalla fusione nucleare alla presenza umana su Marte, passando per l’intelligenza artificiale e la crisi climatica, l’articolo esplora le sfide e le opportunità di un futuro prossimo. Questi scenari evidenziano come le innovazioni e le trasformazioni globali possano plasmare il nostro domani.

Dall’ energia da fusione ai primi astronauti su Marte, passando dal dominio dell’IA a un pianeta Terra che si troverà a fare i conti con la crisi climatica e un’ economia nuova basata sulla CO2: sono gli scenari che secondo il sito della rivista Nature potrebbero realizzarsi entro il 2050. Visioni a cavallo tra proiezioni realistiche e suggestioni fantascientifiche difficili da prevedere. “Le previsioni del futuro sono solitamente sbagliate, ma alcune sono interessanti”, scrive su Nature il giornalista scientifico David Adam aggiungendo però che la rivista ha una lunga storia nel trovare stimoli e proiezioni su come la ricerca potrebbe evolversi nei prossimi decenni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Il mondo nel 2050, la “non profezia” di Nature tra intelligenze artificiali, clima estremo e nuove frontiere

Leggi anche: Crisi climatica, le donne pagano il prezzo più alto. Le storie (portate alla Cop30) da Brasile, Kenya e Tanzania

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Fusione nucleare e intelligenza artificiale: il passo decisivo del Regno Unito verso l’energia del futuro.

(In)giustizia climatica: “La crisi colpisce soprattutto chi è più vulnerabile” - Raffaella Giugni, Segretario generale di Marevivo, fondazione ambientalista impegnata nella tutela del mare e delle sue ... quotidiano.net

Shell denunciata per crisi climatica, un gruppo di sopravvissuti al tifone Rai nelle Filippine chiedono giustizia - Un gruppo di 103 cittadine e cittadini delle Filippine, vittime del tifone Rai (noto a livello locale come Odette) ha denunciato la multinazionale del ... wired.it

Italia terza in Europa per pericolosità degli eventi meteo estremi: le proposte del Wwf per città a prova di crisi climatica - La sfida al cambiamento climatico passa per le città, responsabili della maggioranza delle emissioni nazionali di carbonio (le città metropolitane e comuni sono responsabili in Italia del 75% delle ... corriere.it

Dall’energia da fusione all’economia della CO2, la scienza nel 2050 vista da Nature - facebook.com facebook