Sci alpino la classifica generale per nazioni e le graduatorie singole per donne uomini Italia in alto

Dopo lo slalom speciale femminile di Semmering, sono state aggiornate le classifiche di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L’Italia si trova in terza posizione nella classifica per nazioni, con 2.359 punti, alle spalle di Austria e Svizzera. Le graduatorie individuali uomini e donne riflettono le prestazioni recenti, evidenziando il ruolo di rilievo della squadra italiana in questa stagione.

Al termine dello slalom speciale femminile di Semmering è stata aggiornata anche l a classifica per Nazioni della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’ Italia si trova al terzo posto con 2359 punti nella graduatoria combinata, comandata dall’ Austria, prima con 4024, davanti alla Svizzera, seconda con 3856. Nella graduatoria maschile, invece, l’Italia si trova al quinto posto con 1321, mentre a guidare è la Svizzera con 2566 punti, davanti all’Austria, seconda a quota 2127, infine completa il podio la Norvegia, terza con 1499. Appena davanti all’Italia c’è anche la Francia, quarta con 1338. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, la classifica generale per nazioni e le graduatorie singole per donne/uomini. Italia in alto Leggi anche: Sci alpino, la classifica per nazioni: Italia sul podio tallonata dagli Stati Uniti Leggi anche: Quanti posti avrà l’Italia nello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Le quote attuali per donne e uomini Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Coppa del mondo di sci maschile 2025 2026: tutte le classifiche; La classifica generale maschile: Odermatt leader solitario, Vinatzer in top 10; Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt senza rivali, Vinatzer in top ten; Sci alpino. Slalom di Semmering: trionfa Mikaela Shiffrin, vittoria numero 106 - La classifica della coppa del Mondo di slalom:. LIVE Sci alpino, SuperG Livigno 2025 in DIRETTA: colpaccio Schwarz, Paris sfiora il podio! Classifica cortissima - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 10. oasport.it LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia torna alla vittoria! Elena Curtoni sfiora il podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SOFIA GOGGIA QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SOFIA GOGGIA VINCENDO LA DIRETTA LIVE DEL ... oasport.it

Sci, Schwarz a Livigno (che debutta in Cdm) vince il SuperG maschile: Dominik Paris quinto - Il 31enne austriaco davanti agli svizzeri Monney, Von Allmen e Odermatt, quarto. today.it

CONI WINTER GAME Prime gare al CONI WINTER GAME per lo Sci Alpino, gli atleti si sono destreggiati in Slalom Gigante In allegato la Classifica in cui uno straordinario Lorenzo Seghi sfiora la Top Ten e si classifica 11° UOMINI: Casali 33° Sen - facebook.com facebook

Una convincente Sofia GOGGIA si è imposta per la quarta volta sulle nevi di Val d’Isere garantendo all’ITALIA il primo successo della stagione nella Coppa del Mondo di sci alpino. La trentatreenne bergamasca, archiviata la delusione per l’incidente di percor x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.