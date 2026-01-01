Scatta l’aumento del pedaggio della Tangenziale a Napoli da oggi un euro e 5 centesimi | code ai caselli

Da oggi il pedaggio della tangenziale di Napoli è aumentato a 1,05 euro, a seguito di una decisione della Corte Costituzionale. La variazione deriva dal ricorso dei concessionari autostradali, che chiedevano un adeguamento delle tariffe in assenza di un piano governativo specifico. La modifica ha provocato code ai caselli e rappresenta un nuovo elemento nelle dinamiche di mobilità urbana della città.

Da oggi il pedaggio della tangenziale di Napoli costa un euro e 5 centesimi, in seguito al ricorso dei concessionari delle autostrade alla Corte Costituzionale che chiedevano l'adeguamento delle tariffe in assenza di un Piano del governo. "Si sono subito registrate enormi code ai caselli per le lungaggini delle operazioni di pagamento. Un rincaro di 0,5 centesimi che ha suscitato proteste vibranti tra gli automobilisti partenopei, che percorrono quella che resta l'unica tangenziale urbana a pagamento d'Europa", denunciano il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere regionale Carlo Ceparano che annunciano una manifestazione di protesta per lunedì 5 gennaio.

