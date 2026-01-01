Scagliano bottiglie di vetro contro l' ambulanza del 118 | grave episodio in via Carducci
Un grave episodio si è verificato in via Carducci, dove alcuni individui hanno lanciato bottiglie di vetro contro un'ambulanza del 118, mentre i sanitari stavano caricando i feriti. L'evento ha compromesso la sicurezza del personale e ha causato danni al mezzo. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e avviare le indagini.
Dopo aver caricato i feriti sulle ambulanze i sanitari del 118 intervenuti in via Carducci sono stati oggetto di diversi lanci di bottiglie contro l'ambulanza. Uno dei sanitari, intento a sistemare l'attrezzattura e accovacciato a terra, è stato investito da numerose schegge di vetro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
