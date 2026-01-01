Scadenze gennaio 2026 Iscrizioni concorso dirigenti tecnici aggiornamento GaE esame di Maturità II grado

Le scadenze di gennaio 2026 interessano vari ambiti del settore scolastico e amministrativo, tra cui le iscrizioni, il concorso per dirigenti tecnici, l’aggiornamento delle GaE e l’esame di Maturità di secondo grado. È importante rispettare le date stabilite per garantire la partecipazione e la regolarità delle procedure. Si consiglia di consultare i bandi ufficiali e le indicazioni ministeriali per ogni dettaglio e requisito.

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Iscrizioni alla Scuola dell' Infanzia e Primaria anno scolastico 2026/27; Scadenze gennaio 2026. Iscrizioni, concorso dirigenti tecnici, aggiornamento GaE, esame di Maturità II grado; Iscrizioni scuola 2026/2027: al via dal 13 gennaio, tutte le novità e le scadenze da conoscere; Albo regionale degli Istituti culturali: dal 2 gennaio 2026 si può inviare online la domanda di iscrizione in qualsiasi momento. Scuola, iscrizioni online per l'anno 2026/2027: quando e come compilare la domanda - Da martedì 13 gennaio a sabato 14 febbraio 2026 sarà possibile inviare le domande di iscrizione per l'anno scolastico 2026/2027.

Bra: dal 13 gennaio al via le iscrizioni alle scuole per l’anno 2026/27 - Per la scuola primaria, sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2026. cuneodice.it

Iscrizioni 2026/27: scuole chiamate a personalizzare il modulo entro il 10 gennaio - Le scuole statali che non avranno personalizzato e pubblicato il proprio modulo entro il termine indicato, si vedranno attribuito automaticamente un modulo di base il giorno 12 gennaio 2026. orizzontescuola.it

