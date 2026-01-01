Il match tra Sassuolo e Parma, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 15:00 al Mapei Stadium, rappresenta un confronto equilibrato tra due squadre in buona forma. In questa analisi troverai le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici aggiornati, con i Ducali che arrivano dall’imbattibilità recente. Un’occasione per osservare un derby emiliano aperto a diversi esiti, in un momento di equilibrio tra le due compagini.

Il derby emiliano tra Sassuolo e Parma, in programma sabato al Mapei, è aperto davvero a ogni scenario è vede di fronte due formazioni che al momento sono in linea con i loro obiettivi. I padroni di casa del Sassuolo arrivano da un buon pari contro un’altra formazione emiliana, il Bologna. Un punto prezioso per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sassuolo-Parma (sabato 03 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ducali imbattuti.

