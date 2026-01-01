Sanità nel Brindisino per questo 2026 mi auguro un ritorno al passato
Il presidente Oliva esprime il desiderio di un ritorno al passato per la sanità nel Brindisino nel 2026. Un approccio che mira a rafforzare i servizi sanitari, valorizzare le strutture esistenti e mettere al centro le esigenze della comunità locale. Queste parole riflettono la volontà di ritrovare stabilità e qualità nell’assistenza sanitaria, promuovendo un percorso di miglioramento sostenibile per il territorio.
Presidente Oliva, parlando di sanità nel Brindisino, qual è il suo augurio per questo 2026?“Un ritorno al passato. Lo so che può sembrare un'esortazione anacronistica, retrograda, di retrovia, ma questo dà il senso di dove siamo rovinosamente approdati e caduti. Senza andare a cercare colpe. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Il poliedrico artista brindisino, nell’arco di circa due ore, ha girato i reparti salutando i piccoli pazienti, i familiari dei degenti e il personale sanitario, concedendosi per foto, autografi e video selfie - facebook.com facebook
