Il presidente Oliva esprime il desiderio di un ritorno al passato per la sanità nel Brindisino nel 2026. Un approccio che mira a rafforzare i servizi sanitari, valorizzare le strutture esistenti e mettere al centro le esigenze della comunità locale. Queste parole riflettono la volontà di ritrovare stabilità e qualità nell’assistenza sanitaria, promuovendo un percorso di miglioramento sostenibile per il territorio.

Presidente Oliva, parlando di sanità nel Brindisino, qual è il suo augurio per questo 2026?“Un ritorno al passato. Lo so che può sembrare un'esortazione anacronistica, retrograda, di retrovia, ma questo dà il senso di dove siamo rovinosamente approdati e caduti. Senza andare a cercare colpe. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - "Sanità nel Brindisino, per questo 2026 mi auguro un ritorno al passato"

