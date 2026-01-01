Samira Lui e Irama scaldano Piazza del Campo e in 30mila cantano Ovunque sarai

Il 1 gennaio 2026, Piazza del Campo a Siena ha accolto oltre 30.000 persone per un evento musicale di fine anno. Samira Lui e Irama hanno regalato un momento di condivisione, portando il pubblico a cantare insieme “Ovunque sarai”. Una serata che ha unito la città in un’atmosfera di festa e convivialità, segnando un inizio d’anno con un senso di comunità e speranza.

Siena, 1 gennaio 2026 – Siena ha salutato l'anno con una notte da ricordare: oltre trentamila persone hanno affollato Piazza del Campo fin dalla prima mattina, trasformando il cuore della città in un grande abbraccio collettivo in attesa del concertone di fine anno. Capodanno, la festa nelle piazze toscane: successo per i concerti all'aperto Un fiume di pubblico arrivato da ogni angolo d'Italia, tra famiglie, giovani e gruppi di amici, per vivere l'atmosfera unica della conchiglia più famosa. Protagonista sul palco Irama, che ha trascinato la piazza con un repertorio di successi amatissimi e cantati a voce alta dal pubblico: da « Ovunque sarai » a «La ragazza con il cuore di latta», passando per brani come «Arrogante», «Nera» e «Bella e rovinata». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Samira Lui e Irama scaldano Piazza del Campo e in 30mila cantano “Ovunque sarai” Leggi anche: Samira Lui e Irama: il concertone di Siena per un Capodanno da 30mila persone. Primi fan sotto il palco nel pomeriggio Leggi anche: Capodanno a Siena: Irama protagonista in piazza del Campo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Samira Lui e Irama scaldano Piazza del Campo e in 30mila cantano “Ovunque sarai” - Allo scoccare della mezzanotte, brindisi al 2026 con Vincenzo Bocciarelli, direttore artistico dei Teatri di Siena, e la sindaca Nicoletta Fabio ... lanazione.it

IRAMA PROTAGONISTA DEL CAPODANNO IN PIAZZA DEL CAMPO - Piazza del Campo gremitissima per il Capodanno, con oltre trentamila persone, soprattutto giovani, a festeggiare fino a notte fonda. oksiena.it

Samira Lui e Irama: il concertone di Siena per un Capodanno da 30mila persone. Primi fan sotto il palco nel pomeriggio - Il Comune ha fatto le cose in grande con nomi di primo piano: dal cantautore amatissimo dai più giovani (e non solo) fino alla co- msn.com

Samira Lui e Irama: il concertone di Siena per un Capodanno da 30mila persone. Primi fan già intorno al palco x.com

*Capodanno a Siena* *Il programma in piazza del Campo* Ore 22 Apertura serata con *Samira Lui*, a seguire show di *Annalaura Princiotto* Dalle 22.30 *Irama* in concerto. Ore 24 *brindisi di Capodanno* con Irama, Samira e il sindaco di Siena Ni - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.