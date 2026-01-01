Samira Lui e Irama scaldano Piazza del Campo e in 30mila cantano a squarciagola Ovunque sarai

Il Capodanno a Siena si è concluso con un evento musicale che ha coinvolto oltre 30.000 persone in Piazza del Campo. Samira Lui e Irama hanno portato sul palco una performance che ha unito la folla, culminando nel canto collettivo di “Ovunque sarai”. La serata ha rappresentato un’occasione di incontro e condivisione, chiudendo l’anno con un momento di aggregazione nel cuore della città.

Siena, 1 gennaio 2026 – Siena ha salutato l'anno con una notte da ricordare: oltre trentamila persone hanno affollato Piazza del Campo fin dalla prima mattina, trasformando il cuore della città in un grande abbraccio collettivo in attesa del concertone di fine anno. Capodanno, la festa nelle piazze toscane: successo per i concerti all'aperto Un fiume di pubblico arrivato da ogni angolo d'Italia, tra famiglie, giovani e gruppi di amici, per vivere l'atmosfera unica della conchiglia più famosa. Protagonista sul palco Irama, che ha trascinato la piazza con un repertorio di successi amatissimi e cantati a voce alta dal pubblico: da « Ovunque sarai » a «La ragazza con il cuore di latta», passando per brani come «Arrogante», «Nera» e «Bella e rovinata». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Samira Lui e Irama scaldano Piazza del Campo e in 30mila cantano a squarciagola “Ovunque sarai” Leggi anche: Samira Lui e Irama scaldano Piazza del Campo e in 30mila cantano “Ovunque sarai” Leggi anche: Samira Lui e Irama: il concertone di Siena per un Capodanno da 30mila persone. Primi fan sotto il palco nel pomeriggio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Samira Lui e Irama scaldano Piazza del Campo e in 30mila cantano “Ovunque sarai” - Allo scoccare della mezzanotte, brindisi al 2026 con Vincenzo Bocciarelli, direttore artistico dei Teatri di Siena, e la sindaca Nicoletta Fabio ... msn.com

IRAMA PROTAGONISTA DEL CAPODANNO IN PIAZZA DEL CAMPO - Piazza del Campo gremitissima per il Capodanno, con oltre trentamila persone, soprattutto giovani, a festeggiare fino a notte fonda. oksiena.it

Irama infiamma Siena: fan in fila dall’alba per il Concertone - Non c’è sveglia né freddo che tenga: i fan di Irama, questa mattina alle sette, erano già in Piazza del Campo. radiosienatv.it

Samira Lui e Irama: il concertone di Siena per un Capodanno da 30mila persone. Primi fan già intorno al palco x.com

*Capodanno a Siena* *Il programma in piazza del Campo* Ore 22 Apertura serata con *Samira Lui*, a seguire show di *Annalaura Princiotto* Dalle 22.30 *Irama* in concerto. Ore 24 *brindisi di Capodanno* con Irama, Samira e il sindaco di Siena Ni - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.