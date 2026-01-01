Salvate i bambini della famiglia nel bosco dalla politica e dalla nostra morbosità

Il caso dei bambini di Palmoli evidenzia come il protagonismo digitale e le strumentalizzazioni possano mettere a rischio la privacy dei minori. Tra sharenting e attenzione morbosa, è importante ricordare che i figli sono individui con diritti propri, non semplici prolungamenti dei genitori. Salvaguardare la loro innocenza e autonomia significa rispettare la loro privacy e limitare l’uso dei social in ambito familiare.

Il caso dei bimbi di Palmoli svela il nostro voyeurismo collettivo: tra sharenting e strumentalizzazioni, dobbiamo sempre ricordarci che i figli non sono mai un'emanazione dei loro genitori.

Famiglia nel bosco, “scontro” sulla bronchite di una delle bimbe. Lo psichiatra nominato dai genitori: “Traumi potenziali” - Lo psichiatra Cantelmi solleva dubbi sui possibili traumi dei bambini allontanati dai genitori ... ilfattoquotidiano.it

Famiglia nel bosco: nuovi sviluppi sul ricorso dei genitori - A supporto del ricorso, gli avvocati hanno allegato fotografie che mostrerebbero i minori – due gemelli di 6 anni e una bambina di 8 – in situazioni di vita quotidiana, come giochi in un centro commer ... giornaledipuglia.com

