Salerno 36mila euro a una società per monitorare il traffico | parte l' indagine sui nodi critici

Il Comune di Salerno ha avviato un'indagine sul traffico urbano, destinata a monitorare e analizzare i flussi di veicoli nelle aree più critiche della città. Con un investimento di 36mila euro, la società incaricata procederà a rilevamenti e studi sugli incroci e le principali arterie stradali, al fine di migliorare la gestione della viabilità e individuare eventuali interventi di ottimizzazione.

