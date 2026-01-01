Salerno 36mila euro a una società per monitorare il traffico | parte l' indagine sui nodi critici
Il Comune di Salerno ha avviato un'indagine sul traffico urbano, destinata a monitorare e analizzare i flussi di veicoli nelle aree più critiche della città. Con un investimento di 36mila euro, la società incaricata procederà a rilevamenti e studi sugli incroci e le principali arterie stradali, al fine di migliorare la gestione della viabilità e individuare eventuali interventi di ottimizzazione.
Il Comune di Salerno riaccende i motori sulla pianificazione della viabilità urbana. L'ente, infatti, ha dato il via libera ad una nuova campagna di indagini sul traffico veicolare: l'obiettivo è "contare" e analizzare i flussi di auto negli incroci e nelle strade più congestionate della città. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
