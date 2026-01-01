Sale il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana | 47 morti accertati 100 feriti Tajani | Sedici italiani risultano dispersi una quindicina i ricoverati Il rogo la fuga il sangue Una carneficina
Nella notte di Capodanno a Crans-Montana si è verificato un grave incendio nel locale
L'incendio nel seminterrato del «Le Constellation» durante la festa di Capodanno: il locale può ospitare fino a 400 persone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
