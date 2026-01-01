Sale il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana | 47 morti accertati 100 feriti Tajani | Sedici italiani risultano dispersi una quindicina i ricoverati Il rogo la fuga il sangue Una carneficina

Nella notte di Capodanno a Crans-Montana si è verificato un grave incendio nel locale

Strage alla festa di Capodanno; 40 morti e 100 feriti a Crans-Montana. 'Ci sono italiani di cui non si hanno notizie' - L'ambasciatore italiano: 'Ci vorrà tempo per le identificazioni'. ansa.it

Strage di Capodanno a Crans Montana: 40 morti e 100 feriti per una ‘candelina’, Farnesina a lavoro - Un inizio di 2026 tragico a Crans Montana, famosa località turistica della Svizzera, nella quale, a causa di un’esplosione, sarebbero morte almeno 40 persone e altre 100 sarebbero rimaste ferite. strettoweb.com

Senigallia, il bilancio che taglia le tasse: scende l’Irpef e sale la soglia di esenzione x.com

La manovra 2026 arriva a tagliare il traguardo ma non su tutti le norme avranno lo stesso impatto. Come in ogni legge di bilancio, c'è sempre chi sale e chi scende: dal taglio Irpef per i dipendenti agli incentivi per le imprese, dal prelievo su banche e assicurazi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.