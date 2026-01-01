Saldi invernali in Lombardia | ecco le date e le regole per gli affari sicuri

I saldi invernali in Lombardia sono alle porte, offrendo opportunità di acquisto per i consumatori. È importante conoscere le date ufficiali e le normative che regolano questa stagione di sconti, per garantire acquisti sicuri e conformi alle leggi. In questa guida, troverete tutte le informazioni utili per approfittare dei saldi nel rispetto delle regole.

Al via i Saldi invernali in Lombardia, tante occasioni di affari ma anche regole precise che è meglio seguire. In Lombardia la data ufficiale da segnare in agenda è sabato 3 gennaio 2026, giorno di partenza degli sconti di fine stagione su abbigliamento, calzature e accessori. Un'occasione attesa dai consumatori, ma anche un momento strategico .

Quando iniziano i saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia: le date ufficiali - I saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia inizieranno sabato 3 gennaio 2026 e termineranno il 3 marzo 2026 ... fanpage.it

Liquidação de inverno de 2026 na Itália: datas de início, duração e regras em todas as regiões italianas, da Lombardia ao Lácio. - La stagione dei saldi invernali 2026 è alle porte: in quasi tutta Italia, gli sconti partiranno sabato 3 gennaio 2026, fanno eccezione Valle d’Aosta (2 gennaio) e Alto Adige (8 gennaio) ... firstonline.info

Saldi invernali 2026 in Toscana: i dettagli x.com

Saldi invernali: parcheggi gratis nelle "Blu Area" e "Isola Azzurra" i primi due weekend di gennaio Per promuovere gli acquisti cittadini, la sosta a pagamento nelle aree gestite da Genova Parcheggi sarà temporaneamente sospesa nei giorni di sabato 3 gen - facebook.com facebook

