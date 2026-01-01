Saldi invernali al via nel week end | le regole da seguire per lo shopping sicuro

I saldi invernali in Piemonte prenderanno il via nel weekend, a partire da sabato 3 gennaio, e si protrarranno per circa otto settimane, anche in modo non continuativo. È importante conoscere le regole di base per uno shopping sicuro e consapevole, rispettando le normative vigenti e scegliendo con attenzione i prodotti. Questa guida offre informazioni utili per affrontare i saldi in modo sereno e informato.

Partiranno nel fine settimana, da sabato 3 gennaio, i saldi invernali in Piemonte.Le vendite di fine stagione proseguiranno poi per otto settimane, anche non continuative. A stabilirlo è la Regione, che ne ha dato comunicazione ai Comuni e alle associazioni di categoria.

