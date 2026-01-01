Saldi invernali 2026 | quando iniziano Tutte le date e i periodi regione per regione

I saldi invernali 2026 inizieranno il 3 gennaio, con alcune eccezioni: Val d’Aosta e Trento, che partiranno il 2 gennaio. Di seguito, tutte le date e i periodi regione per regione, per aiutarti a pianificare gli acquisti in modo sereno e informato.

Passate le festività natalizie arrivano i saldi invernali. Nel 2026 la data di inizio è il 3 gennaio, eccetto Val d’Aosta e la provincia autonoma di Trento che partiranno in anticipo il 2 gennaio. Alcune regioni hanno fissato un divieto di vendite promozionali prima dell’inizio della stagione, altre invece hanno lasciato libertà massima ai commercianti. Quando iniziano i saldi, regione per regione. Abruzzo: dal 3 gennaio per 60 giorni, libertà di vendite promozionali per qualsiasi periodo.. Calabria: dal 3 gennaio per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali nelle due settimane precedenti. 🔗 Leggi su Open.online

