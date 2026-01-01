Saldi invernali 2026 | quando iniziano come funzionano e il calendario ufficiale regione per regione

I saldi invernali 2026 rappresentano un’opportunità per rinnovare il guardaroba approfittando di sconti e promozioni. In questa guida, scoprirai le date di inizio, come funzionano e il calendario ufficiale regione per regione, per pianificare al meglio gli acquisti. Conoscere le tempistiche ufficiali permette di sfruttare al massimo questa occasione di convenienza, rispettando le normative vigenti e organizzando i propri acquisti in modo consapevole.

Sono finite le feste, okay, ma c'è un nuovo appuntamento che bussa alla nostra porta. Sì, stiamo parlando dei saldi invernali 2026. Il punto di partenza? Gennaio. Il mood? Calcolato ma soddisfacente. L'obiettivo? Portarsi a casa capi, beauty tool e pezzi investimento pagando meno (e senza rimpianti). Ma prima di buttarsi tra vetrine e carrelli online, vale la pena fermarsi un attimo e capire quando iniziano davvero, quali sono le regole da conoscere e come muoversi in modo smart. Spoiler: sapere le date non basta. Quando iniziano i saldi invernali 2026? La data da segnare subito. Nella maggior parte d'Italia, i saldi invernali 2026 iniziano sabato 3 gennaio.

Saldi invernali 2026 in Italia: date di inizio, durata e regole in tutte le regioni italiane, dalla Lombardia al Lazio - La stagione dei saldi invernali 2026 è alle porte: in quasi tutta Italia, gli sconti partiranno sabato 3 gennaio 2026, fanno eccezione Valle d’Aosta (2 gennaio) e Alto Adige (8 gennaio) ... msn.com

Saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia, quando iniziano? La data e le regole - Il giorno è stato ufficializzato dalla Regione e la durata massima delle vendite a prezzi ribassati è di 60 giorni ... ilgiorno.it

Saldi invernali 2026 in Toscana: i dettagli x.com

Saldi invernali: parcheggi gratis nelle "Blu Area" e "Isola Azzurra" i primi due weekend di gennaio Per promuovere gli acquisti cittadini, la sosta a pagamento nelle aree gestite da Genova Parcheggi sarà temporaneamente sospesa nei giorni di sabato 3 gen - facebook.com facebook

