Saldi invernali 2026 in Toscana le previsioni | Torna l' acquisto in negozio anziché su internet grazie ai consigli diretti

I saldi invernali 2026 in Toscana si confermano un momento di ripresa per il settore moda, con un ritorno agli acquisti in negozio. Secondo le previsioni, più clienti scelgono di visitare i punti vendita fisici, preferendo consigli diretti rispetto allo shopping online. Nonostante l'aumento del numero di acquirenti, la spesa complessiva rimane contenuta, evidenziando un trend di attenzione e cautela tra i consumatori toscani.

Firenze, 1 gennaio 2026 - Più clienti, ma meno spesa: la moda torna a vendere soprattutto con gli sconti. Torna in auge l'acquisto nel negozio, anziché su internet, grazie ai consigli diretti degli addetti alle vendite. Così le previsioni di Confcommercio per i saldi invernali in Toscana, al via dal 3 gennaio. Petko Danov Aumenta la quota di residenti che acquisterà abbigliamento e calzature in saldo (62% contro il 61% dello scorso anno e il 57% del 2024), ma il budget medio continuerà a ridursi, attestandosi a 139 euro a persona, contro i 140 del 2025 e i 142 del 2024. Petko Danov Un segnale che, secondo Confcommercio Toscana, conferma la perdurante contrazione dei consumi e una stagione di vendite rivelatasi complessivamente fiacca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

