Saldi in vista ma non si attende il boom di acquisti

I saldi invernali in Toscana nel 2026 vedranno un leggero aumento di residenti intenzionati a fare acquisti, secondo le previsioni di Confcommercio. Tuttavia, il budget medio per persona continuerà a diminuire, attestandosi intorno ai 139 euro, rispetto ai 140 del 2025 e ai 142 del 2024. Si prevede quindi un incremento delle partecipazioni, ma senza un sostanziale aumento della spesa complessiva.

FIRENZE – Saldi in vista, le previsioni di Confcommercio. In Toscana, nell’inverno 2026, aumenta la quota di residenti che acquisterà abbigliamento e calzature in saldo (62% contro il 61% dello scorso anno e il 57% del 2024), ma il budget medio continuerà a ridursi, attestandosi a 139 euro a persona, contro i 140 del 2025 e i 142 del 2024. Un segnale che, secondo Confcommercio Toscana, conferma la perdurante contrazione dei consumi e una stagione di vendite rivelatasi complessivamente fiacca. In generale, secondo le previsioni dell’organizzazione di categoria saranno oltre due milioni i toscani che approfitteranno degli sconti di fine stagione, generando un volume di affari complessivo stimato in oltre 315 milioni di euro, in lieve aumento rispetto ai circa 313 milioni del 2025. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

