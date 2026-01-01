Saldi gennaio 2026 quando iniziano | le date regione per regione

I saldi di gennaio 2026 iniziano in diverse regioni italiane in date diverse, rispettando le normative locali. È importante conoscere le date di apertura nella propria regione per pianificare gli acquisti in modo consapevole. In questa guida troverai le informazioni aggiornate sulle date di inizio dei saldi regione per regione, per un inizio di stagione senza sorprese e nel rispetto delle regole.

Gennaio fa rima con saldi nella mente di tutti gli italiani, e anche nel 2026 l’inizio dell’anno coincide con l’apertura ufficiale della stagione degli sconti. Un appuntamento atteso da chi ama rinnovare il guardaroba senza sensi di colpa e da chi approfitta dei ribassi per acquisti più ponderati. Le date, come sempre, non sono identiche in tutta Italia: la maggior parte delle regioni ha scelto il 3 gennaio come giorno di partenza, ma non mancano eccezioni e particolarità locali. Vediamo allora il calendario regione per regione. Quando iniziano i saldi invernali a gennaio 2026. La regola generale è ormai consolidata: i saldi invernali a gennaio partono il primo giorno feriale che precede l’Epifania. 🔗 Leggi su Dilei.it

