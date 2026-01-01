Saldi al via il 2 gennaio in Valle d’Aosta e dal 3 nel resto d’Italia

I saldi invernali 2026 inizieranno il 2 gennaio in Valle d’Aosta e il 3 gennaio nel resto d’Italia, ad eccezione di Trento e Bolzano, dove le date sono diverse. Si tratta di un momento importante per i consumatori che desiderano approfittare di offerte e promozioni di fine stagione. Le date rappresentano l'inizio ufficiale di un periodo di acquisti e sconti, segnando il ritorno alle attività commerciali dopo le festività natalizie.

(Adnkronos) – Il conto alla rovescia per i saldi 2026 entra nel vivo: le vendite di fine stagione invernali prenderanno il via il 2 gennaio in Valle d'Aosta e sabato 3 gennaio nel resto d'Italia con l'eccezione delle province autonome di Trento e di Bolzano, dove vigono regole differenti.

