Sabatini | Narrazione confusa sul Milan di Allegri | Pulisic e Leao titolari insieme solo una volta
Sabatini commenta la narrazione sul Milan di Allegri, evidenziando come Pulisic e Leao siano stati titolari insieme solo una volta. Il giornalista sportivo analizza la formazione e le scelte dell’allenatore, offrendo un quadro chiaro sulla situazione attuale della squadra in Serie A. Le sue osservazioni forniscono spunti utili per comprendere meglio le dinamiche del club rossonero sotto la guida di Allegri.
Sandro Sabatini, giornalista sportivo, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri, secondo in classifica in Serie A: ecco le sue dichiarazioni, con focus su Christian Pulisic e Rafael Leao, in un video pubblicato su 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Sabatini: “Una volta sola Pulisic e Leao titolari insieme. Il Milan sta facendo il massimo” - Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha ricordato nel suo canale YouTube che il Milan in questo campionato ha potuto schierare solo una volta dal primo minuto in contemporanea sia Leao ... milannews.it
