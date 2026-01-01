Rugby l’Italia verso il Sei Nazioni 2026 | soliti exploit isolati o reale salto di qualità nella costanza?

L’Italia del rugby si prepara per il Sei Nazioni 2026, dopo un 2025 caratterizzato da risultati alterni. Le prestazioni della nazionale hanno suscitato riflessioni sulla sua crescita: si tratta di exploit isolati o di un vero miglioramento nella continuità? Analizzare i progressi fatti e le sfide ancora da affrontare sarà fondamentale per capire se l’Italia può compiere un salto di qualità nel prossimo torneo internazionale.

I risultati del 2025 hanno lasciato sensazioni contrastanti ma complessivamente incoraggianti attorno all’Italia del rugby. Nel Sei Nazioni 2025 gli azzurri hanno alternato prestazioni solide a momenti di inevitabile difficoltà, mostrando però un’identità più chiara rispetto al passato. Nei test match estivi e soprattutto in quelli autunnali si è vista una squadra più organizzata, capace di competere per larghi tratti anche contro avversari di alto livello. Non tutto è stato lineare, ma il percorso intrapreso sembra finalmente avere una direzione precisa. Gran parte del merito va attribuito all’arrivo di Gonzalo Quesada, che ha portato metodo, chiarezza tattica e una gestione più moderna del gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

