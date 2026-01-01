Roma quale futuro per Bailey? L’indiscrezione dall’Inghilterra
Roma si interroga sul futuro di Bailey, il calciatore inglese arrivato quest’estate con grandi aspettative. Dopo alcune settimane in giallorosso, le sue prestazioni non hanno ancora soddisfatto le attese, generando dubbi sul suo ruolo nel progetto tecnico della squadra. In questo articolo analizzeremo le possibili prospettive per Bailey e le implicazioni del suo percorso nella capitale.
Di tutti gli acquisti estivi chi ha deluso maggiormente è senza ombra di dubbio Leon Bailey, arrivato a Roma con tante aspettative che fino a questo momento non sono state per nulla ripagate. Il giamaicano avrebbe dovuto aumentare la qualità offensiva del gioco giallorosso, garantendo dribbling e creazione di occasioni da rete grazie alle sue accelerate, ma nulla di tutto questo si è praticamente visto. L’infortunio nel giorno del suo primo allenamento lo ha tenuto a lungo ai box ed anche al suo ritorno in campo non ha mai veramente inciso, fino ad arrivare al nuovo problema fisico nel match con la Juventus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
