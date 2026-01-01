Roma prima mossa in attacco | Raspadori pronto attesa per Zirkzee
La Roma ha avviato ufficialmente le operazioni di mercato, intervenendo sull’attacco con l’ingaggio di Raspadori, in attesa di definire il trasferimento di Zirkzee. La società ha deciso di agire rapidamente, rispondendo alle esigenze di rafforzamento espresse da Gasperini. Questa prima mossa segna un passo importante nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di migliorare la rosa e prepararsi al meglio per le prossime sfide.
La Roma ha deciso di non aspettare oltre. Il mercato di gennaio entra nel vivo e a Trigoria si è scelto di rompere gli indugi sull’attacco, consegnando a Gian Piero Gasperini il primo rinforzo richiesto con insistenza nelle ultime settimane. In attesa di capire se il dossier Joshua Zirkzee potrà sbloccarsi, la dirigenza giallorossa ha accelerato su un’operazione considerata strategica per il presente e per il futuro. La Roma stringe: attacco rinforzato subito. La scelta è caduta su Giacomo Raspadori, profilo che la Roma segue da tempo e che ora è pronto a diventare un nuovo elemento della rosa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Roma, cambia il piano per l’attacco: blitz per Raspadori, poi tutto su Zirkzee
Leggi anche: Roma, doppio colpo in attacco: Zirkzee più vicino, Raspadori resta un obiettivo caldo
De Rossi contronatura contro la sua Roma; Roma all'attacco: rilancio per Raspadori, chiusura vicina con l'Atletico. Poi tutto su Zirkzee; In carica da due mesi l’ambasciatore a Roma ostile a Bergoglio; Gasp adesso freme, per Raspadori servono 20 milioni.
Piano d'attacco scudetto - Il mercato di riparazione è ufficialmente iniziato e in un campionato così equilibrato... marione.net
Calciomercato Roma, via libera per Zirkzee: affare sbloccato, Gasperini vede un rinforzo da Champions - Calciomercato Roma, svolta per Zirkzee: trattativa definita, Gasperini pronto ad accogliere un innesto da Champions Il mercato invernale della Roma entra nel vivo con una mossa destinata a ridisegnare ... calcionews24.com
“Accordo con la Roma”: la mossa giallorossa anticipa la Juve - “La vendetta è un piatto che va servito freddo”, recitava il vecchio adagio, ma in sede di calciomercato, si sa, il tempismo è tutto. asromalive.it
La Delegazione di Roma è lieta di proporvi la prima motopasseggiata solidale del 2026 Evento aperto a tutti, partenza dal centro sportivo della Polizia Di Stato di Tor di Quinto , concentramento ore 08:30 del 6 gennaio. Programma completo in allega - facebook.com facebook
È partita la prima fase di vendita dei biglietti di Roma-Milan! Gli abbonati Plus, Classic Extra Serie A e i titolari dell’AS Roma Card possono comprare i biglietti a un prezzo dedicato Acquista subito! asroma.com/it/biglietti/m… #ASRoma x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.