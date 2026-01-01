Roma prima mossa in attacco | Raspadori pronto attesa per Zirkzee

La Roma ha avviato ufficialmente le operazioni di mercato, intervenendo sull’attacco con l’ingaggio di Raspadori, in attesa di definire il trasferimento di Zirkzee. La società ha deciso di agire rapidamente, rispondendo alle esigenze di rafforzamento espresse da Gasperini. Questa prima mossa segna un passo importante nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di migliorare la rosa e prepararsi al meglio per le prossime sfide.

La Roma ha deciso di non aspettare oltre. Il mercato di gennaio entra nel vivo e a Trigoria si è scelto di rompere gli indugi sull’attacco, consegnando a Gian Piero Gasperini il primo rinforzo richiesto con insistenza nelle ultime settimane. In attesa di capire se il dossier Joshua Zirkzee potrà sbloccarsi, la dirigenza giallorossa ha accelerato su un’operazione considerata strategica per il presente e per il futuro. La Roma stringe: attacco rinforzato subito. La scelta è caduta su Giacomo Raspadori, profilo che la Roma segue da tempo e che ora è pronto a diventare un nuovo elemento della rosa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Gasp adesso freme, per Raspadori servono 20 milioni.

