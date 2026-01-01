Roma Femminile fine 2025 | il verdetto Champions e dove si decide il 2026

La stagione 2025 della Roma Femminile si conclude con un'edizione di Champions League che ha messo in evidenza il carattere delle giallorosse. La competizione ha evidenziato punti di forza e alcune criticità, influenzando le prospettive per il futuro. La decisione sul percorso verso il 2026 sarà determinata anche dai risultati raggiunti e dalle strategie messe in atto in questa fase cruciale.

La Roma Femminile chiude il 2025 con una Champions che ha fatto da cartina tornasole: grande carattere nei momenti caldi, ma anche un prezzo altissimo pagato per ogni distrazione. L'Europa ha indicato stabilità e criticità all'aumentare del ritmo di gioco. Ora il tema non è "ripartire": è trasformare la lezione in risultati. Il 2026 si decide in campionato, ma con un'eredità Champions addosso: pressione, aspettative e margini ristretti. Il Tre Fontane torna a essere il punto di riferimento: in quel contesto la Roma deve fare cassa. Champions, verdetto amaro: l'errore costa. La Champions 202526 ha raccontato una verità semplice: contro avversarie di fascia alta non basta stare in partita, serve precisione chirurgica.

