Roma Acilia tragedia di fine anno | muore un sessantenne moldavo per lo scoppio di un petardo

A Roma, nel quartiere di Acilia, si è verificata una tragedia nella giornata di fine anno. Un uomo di 63 anni di origine moldava ha perso la vita a causa dello scoppio di un petardo, poco dopo le 17 di martedì 31 dicembre. L’incidente ha provocato dolore e preoccupazione tra la comunità locale, richiamando l’attenzione sulla pericolosità di questi materiali esplosivi.

Una tragedia ha segnato il pomeriggio dell'ultimo giorno dell'anno nella Capitale. Poco dopo le 17 di martedì 31 dicembre, un uomo di 63 anni, di origine moldava, ha perso la vita ad Acilia in seguito allo scoppio di un petardo. Il dramma si è consumato in via Cortemaggiore, in un contesto ancora al vaglio degli investigatori. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo si trovava in strada quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto coinvolto nella deflagrazione dell'ordigno. Stando alle informazioni raccolte nelle prime ore successive all'accaduto, la vittima stava maneggiando il petardo al momento dell'esplosione.

Tragedia di fine anno: gli esplode un petardo in mano e muore per emorragia - La tragedia è avvenuta in provincia di Roma, ad Acilia, in via Corte Maggiore 19, poco distante dal litorale romano. today.it

Tragedia ad Acilia a due passi da Roma. Un uomo dilaniato per accendere un botto capodanno , ...lasciate stare questi maledetti botti - facebook.com facebook

Il #28dicembre 2016 la tragica esplosione ad Acilia, nella periferia di #Roma, che fece crollare una palazzina: 2 persone furono soccorse, 40 #vigilidelfuoco lavorarono per ore per salvare una donna e la sua bambina sotto le macerie. Si arresero solo quando x.com

