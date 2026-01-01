Roghi e lesioni il bilancio di Capodanno | un giovane perde le dita ferito anche un bimbo

Durante le celebrazioni di Capodanno, si registrano spesso incidenti legati all’uso di fuochi d’artificio e giochi pirotecnici. Nel bilancio di quest’anno a Lecce, si segnalano gravi ferite, tra cui la perdita di dita di un giovane e lesioni anche a un bambino. Questi dati evidenziano l’importanza di adottare comportamenti sicuri durante le festività e di prestare attenzione alla gestione dei fuochi d’artificio.

