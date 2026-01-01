Roghi e lesioni il bilancio di Capodanno | un giovane perde le dita ferito anche un bimbo
Durante le celebrazioni di Capodanno, si registrano spesso incidenti legati all’uso di fuochi d’artificio e giochi pirotecnici. Nel bilancio di quest’anno a Lecce, si segnalano gravi ferite, tra cui la perdita di dita di un giovane e lesioni anche a un bambino. Questi dati evidenziano l’importanza di adottare comportamenti sicuri durante le festività e di prestare attenzione alla gestione dei fuochi d’artificio.
LECCE – Il passaggio al nuovo anno, festeggiato nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, lascia dietro di sé il consueto e amaro bilancio di incidenti legati ai festeggiamenti. Nonostante i richiami alla prudenza, l’utilizzo di materiale pirotecnico ha causato diversi feriti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
