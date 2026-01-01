Rocco Hunt sdoppiato a Capodanno | perché era in tv a Catanzaro ma anche sul palco di Reggio Calabria

Durante la notte di Capodanno, Rocco Hunt è stato protagonista di un episodio insolito, apparendo contemporaneamente in televisione a Catanzaro e sul palco di Reggio Calabria. Questo episodio ha attirato l’attenzione del pubblico e generato diverse interpretazioni. L’evento, collegato all’evento “L’Anno che Verrà” trasmesso su Rai 1, ha suscitato discussioni e curiosità, dimostrando come anche le situazioni più semplici possano diventare oggetto di attenzione mediatica.

L'Anno che Verrà, il caso che ha fatto discutere il pubblico di Rai 1. La notte di Capodanno ha regalato spettacolo, musica e. un piccolo mistero televisivo. Durante L'Anno che Verrà, il concertone di Rai 1 condotto da Marco Liorni e seguito da oltre 5,2 milioni di spettatori con il 35,5% di share, molti telespettatori si sono chiesti come fosse possibile che Rocco Hunt apparisse contemporaneamente a Catanzaro, sul palco del programma, e a Reggio Calabria, dove era atteso per il concerto di Capodanno in piazza. Una domanda diventata virale nel giro di poche ore, alimentata dai video pubblicati sui social e dai commenti di chi, presente dal vivo a Catanzaro, si è trovato davanti a un palco.

