Robert De Niro fa gli auguri di Buon Anno all’Ucraina

L’attore Robert De Niro ha rivolto un messaggio di auguri di Buon Anno al popolo ucraino tramite un video pubblicato sui social. Un gesto che sottolinea l’importanza di solidarietà e vicinanza in un momento complesso per il paese. Le parole di De Niro rappresentano un semplice ma significativo segno di sostegno e attenzione internazionale verso l’Ucraina.

(Adnkronos) – Sono auguri di Buon Anno un po' speciali questi dell'attore Robert De Niro che, in un video sui social, si rivolge direttamente al popolo ucraino. "Vi auguro un 2026 in sicurezza, libertà e pace" dice nel filmato aggiungendo anche la sua famiglia al suo augurio e concludendo con un "gloria all'Ucraina".

