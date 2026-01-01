Rivoluzione Fiorentina annunciato Paratici e l'intervento sul calciomercato | Servono facce nuove

La Fiorentina annuncia l’ingresso di Fabio Paratici nel proprio staff, con l’obiettivo di rafforzare il calciomercato e rinnovare la rosa. Paratici, con esperienza internazionale, sarà parte di un progetto volto a valorizzare il presente e costruire un futuro solido per il club. Paolo Vanoli mantiene il suo ruolo, continuando a lavorare con stabilità e attenzione alla crescita complessiva della squadra.

Paolo Vanoli resta al proprio posto anche con l'avvento di Paratici, il dirigente "con esperienza internazionale, che non pensi solo al lavoro di adesso ma anche alla Fiorentina del domani". E sul mercato di gennaio, attesa una piccola rivoluzione: "Servono volti nuovi".

