Ritrovare il padre | il cammino di Zalone tra ricchezza vuota e figli smarriti

Checco Zalone affronta il suo percorso di ritrovamento personale, tra ricchezze effimere e relazioni perdute. In una narrazione che si apre con immagini intime e sincere, il suo cammino mette in discussione i valori e le priorità, rivelando le sfide di un ritorno alle radici e alla verità. Un racconto che invita alla riflessione sul senso della famiglia e sulla ricerca di autenticità nel caos della vita moderna.

Roma, 1 gen – Si parte dal fondo, in tutti i sensi. La prima inquadratura è quella di Checco Zalone, sdraiato su un fianco sul lettino con il sedere di fuori. Supplicante e vulnerabile, in attesa che il dottore gli esamini la prostata. È un'immagine volutamente grottesca, che abbassa subito ogni possibile tono epico. Ma il vero colpo narrativo arriva dalla voce di sua figlia, Cristal, che commenta: "Quello è mio padre. Ora ci fa tenerezza. Ma un mesetto fa era diverso". È l'invito a un flashback che ci catapulta, senza cerimonie, nel suo mondo diametralmente opposto: un universo di lusso esagerato e comodità assoluta, finanziato da un impero di divani ereditato, dove l'unico sforzo ammesso è quello di schiacciare un tasto per chiamare il maggiordomo filippino.

