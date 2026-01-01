Rissa in centro a Bologna nella notte | arrestato un 21enne

Nella notte, nel centro di Bologna, si è verificata una rissa tra più persone intorno alle 2. L’evento ha portato all’arresto di un 21enne. L’accaduto è stato prontamente gestito dalle forze dell’ordine, che hanno intervenuto per riportare la calma. La vicenda si inserisce nelle cronache della sicurezza urbana della città, evidenziando l’importanza di una presenza costante delle forze di polizia nelle zone centrali.

Notte movimentata nel centro storico di Bologna, con tanto di rissa aggravata tra più persone intorno alle 2.30. L'episodio è avvenuto tra via Rizzoli e via Indipendenza, una delle zone più frequentate anche nelle ore notturne. A conclusione dell'intervento delle forze dell'ordine, un cittadino.

