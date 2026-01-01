Durante una festa di Capodanno a Giugliano in Campania, si è verificata una lite che è degenerata in sparatoria, causando il ferimento di un uomo con colpi di pistola. L'episodio, avvenuto durante la serata di festa, ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. La vicenda è attualmente sotto indagine, mentre le autorità stanno ricostruendo quanto accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Lite con colpi di arma da fuoco, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, durante una festa di Capodanno. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo sono intervenuti in un ristorante in via Madonna del Pantano. Nel corso della cena sarebbe scoppiata una rissa tra due gruppi di clienti, continuata anche all’esterno del locale. Uno dei contendenti, durante la lite, avrebbe estratto una pistola e sparato ad un 54enne all’addome e alla coscia. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata portata all’ospedale di Pozzuoli e non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rissa durante la cena di Capodanno, uomo ferito con colpi di pistola

Leggi anche: Uomo ferito a colpi di pistola: indagini in corso

Leggi anche: Rissa in strada a colpi di bastone e bottigliate, 47enne ferito con un piccone

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Rissa durante la cena di Capodanno, uomo ferito con colpi di pistola; Capodanno, la cena al ristorante finisce in rissa: lite e spari con le pistole. Terrore tra i clienti e feriti; Incidenti Capodanno 2026, 57 feriti a Napoli per l'esplosione di botti. Giovane romano due volte in ospedale in una notte; Un posto in platea per Capodanno: Arcimboldi, il boom di Max Angioni e al Menotti si canta Rino Gaetano.

Capodanno, la cena al ristorante finisce in rissa: lite e spari con le pistole. Terrore tra i clienti e feriti - Questa notte, i Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania e della stazione di Varcaturo ... msn.com