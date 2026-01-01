Rissa durante la cena di Capodanno uomo ferito con colpi di pistola
Durante una festa di Capodanno a Giugliano in Campania, si è verificata una lite che è degenerata in sparatoria, causando il ferimento di un uomo con colpi di pistola. L'episodio, avvenuto durante la serata di festa, ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. La vicenda è attualmente sotto indagine, mentre le autorità stanno ricostruendo quanto accaduto.
Tempo di lettura: < 1 minuto Lite con colpi di arma da fuoco, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, durante una festa di Capodanno. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo sono intervenuti in un ristorante in via Madonna del Pantano. Nel corso della cena sarebbe scoppiata una rissa tra due gruppi di clienti, continuata anche all’esterno del locale. Uno dei contendenti, durante la lite, avrebbe estratto una pistola e sparato ad un 54enne all’addome e alla coscia. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata portata all’ospedale di Pozzuoli e non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Uomo ferito a colpi di pistola: indagini in corso
Leggi anche: Rissa in strada a colpi di bastone e bottigliate, 47enne ferito con un piccone
Rissa durante la cena di Capodanno, uomo ferito con colpi di pistola; Capodanno, la cena al ristorante finisce in rissa: lite e spari con le pistole. Terrore tra i clienti e feriti; Incidenti Capodanno 2026, 57 feriti a Napoli per l'esplosione di botti. Giovane romano due volte in ospedale in una notte; Un posto in platea per Capodanno: Arcimboldi, il boom di Max Angioni e al Menotti si canta Rino Gaetano.
Capodanno, la cena al ristorante finisce in rissa: lite e spari con le pistole. Terrore tra i clienti e feriti - Questa notte, i Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania e della stazione di Varcaturo ... msn.com
Napoli, rissa durante cena Capodanno: uomo ferito da colpi di pistola - I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo sono intervenuti in un ristorante in via Madonna del Pantano. tg24.sky.it
Rissa durante la cena di Capodanno: un uomo ferito a colpi di pistola vicino a Napoli - Lite con colpi di arma da fuoco, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, durante una festa di Capodanno. gazzettadiparma.it
Liratv. . Due episodi di violenza durante la vigilia Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #vigilia #due #pontecagnano #eboli #piana #durante #centro #picentino #invece #rissa #b - facebook.com facebook
#Folorunsho e #Hermoso, scambio di insulti shock durante #CagliariRoma: scoppia la rissa in campo x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.